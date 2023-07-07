Пенсии некоторым категориям пенсионеров повысят на 19,7%: кому повезет 

По данным Пенсионного фонда Украины, в среднем пенсионные выплаты украинцев выросли более чем на 1000 гривен. Самые большие прибавки, как ни странно, получили народные депутаты.

С 1 июля гражданам Украины в автоматическом порядке увеличат пенсии на 19,7%. Однако это касается не всех, а лишь тех категорий населения, которые вышли на заслуженный отдых в соответствии со специальными законами. Речь идет о законе о государственной службе, о службе в органах местного самоуправления, о статусе народного депутата и о научной и научно-технической деятельности. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Перерасчет осуществили для выполнения постановления правительства от 24 февраля 2023 года об индексации пенсионных выплат и страховых выплат.

Июльское повышение пенсий коснулось 19 419 человек. Средний размер надбавки – 1020,71 гривны.

Увеличение пенсий уже коснулось таких категорий граждан:

лица, которым пенсия назначена в соответствии с законом о государственной службе. Они получили около 1046,70 гривен. Такую прибавку получило 16 989 человек.

659 пенсионеров получили надбавку 1450,98 гривны в соответствии с законом о статусе народного депутата;

1574 пенсионера получили дополнительно по 634,89 гривны в соответствии с законом о службе в органах местного самоуправления.

197 пенсионеров получили по 433,51 гривны в соответствии с законом о научной и научно-технической деятельности.

Выплата пенсий в июле состоится, как и обычно, в установленные сроки.

Напомним, что в июне прибавку сразу за три месяца получили работающие пенсионеры. Из-за особенностей обмена данными между государственными реестрами получилось так, что средства им начислили сразу за три месяца. А уже в июле они получат надбавку за один месяц.

Стоит отметить, что Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины с доходами и расходами в размере 768,9 миллиарда гривен. Также малообеспеченные категории, в том числе пенсионеры, могут рассчитывать на компенсацию расходов на комуналку.