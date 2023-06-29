Астрологи назвали самые удачные дни июля для каждого знака Зодиака: не упустите шанс изменить жизнь

Эксперты по астрологии говорят, что июль будет очень интересным месяцем с точки зрения положительной энергии. В течение второго месяца лета будет множество дней, энергия которых будет оказывать благоприятное влияние на жизнь отдельных людей. У каждого знака Зодиака эти дни могут быть разными. Астрологи назвали, какие даты и для кого могут стать наиболее знаковыми.

Овен

Первая половина месяца будет удачной для отдыха, а также приема важных решений. После 20 числа будьте осторожны, особенно в кругу друзей. Они могут вас сильно подвести.

Телец

Этот знак будет иметь три культовых даты. 2 июля будет день импульсивных решений. 11 июля произойдет нечто, что сильно изменит ваше мировоззрение. Вы начнете по-новому смотреть на многие вещи. 27 июля ждите радостных семейных новостей.

Близнецы

1, 7 и 23 июля станут для вас культовыми в решении финансовых вопросов, доверяйте интуиции.

Рак

7 июля откажитесь от важных планов и просто отдохните. 16 и 17 июля будут очень удачные дни, будьте продуктивны. 27 июля возможны неожиданные события, которые выбьют вас из колеи.

Лев

1 июля вы серьезно задумаетесь о своей карьере и будете иметь для этого все предпосылки. 20 и 21 июля будьте внимательны к своей интуиции и не слишком доверяйте людям.

Дева

9 июля проведите очень спокойный день. 17 июля воздержитесь от импульсивных покупок, а 27 июля готовьтесь к новому этапу в жизни.

Весы

2 июля будет плохой день для решения финансовых вопросов, 23, 24 и 27 июля вы будете в центре внимания. Это будут удачные дни.

Скорпион

Весь успех притаился в конце месяца. Все финансовые соглашения и важные вопросы планируйте после 20 июля.

Стрелец

В первых числах июля ждите финансовой прибыли. Середина месяца будет стрессовой и конфликтной. Самыми удачными станут 28 и 29 числа.

Козерог

7 июля вы почувствуете большую мотивацию к переменам. Не игнорируйте это вдохновение, ведь есть большие шансы изменить жизнь к лучшему.

Водолей

2 и 23 июля нужно быть максимально спокойным и избегать импульсивных решений, иначе последствия будут ужасающими. 7 июля вы можете принимать важные решения. Хорошо все обдумайте.

Рыбы

Это будет творческий месяц, удачный для встреч с друзьями и заведения новых знакомств. Очень удачными будут 9 и 21 июля.