Каждый военнообязанный получит персональный электронный код: как будут вручать?

Мобилизация в Украине продолжается уже второй год, и логично, что она модернизируется и обновляется. Внедряют изменения как в сам процесс мобилизации, то есть вручение повесток, так и в последующие этапы: прохождение медосмотра и т.п. К примеру, на данном этапе военкоматы готовятся переходить на единую электронную базу. То есть, будут переносить все данные о военнообязанных из бумаг в компьютерные программы. Для этого сначала каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет (считающийся военнообязанным) должен получить электронный код.

Код будут иметь абсолютно все

Электронные коды должны быть выданы не только военнообязанным, но и резервистам и призывникам. В настоящее время электронная база находится в стадии разработки. Коды, получаемые украинцами, будут состоять из девятнадцати цифр и будут шифровать в себе все личные данные о владельце. Процесс формирования базы данных планируется завершить к концу этого года, после чего она станет доступна всем уполномоченным силовым структурам.

Данный код должен содержать не только персональные данные лица, но и показывать, где сейчас гражданин находится. То есть военкоматам существенно упростят работу, ведь теперь никого не придется искать. Данный код будет вклеен каждому в военный билет.

Как будут выдавать коды?

Процедура присвоения электронных кодов будет напоминать вручение повесток. Работающие официально могут получить специальный вызов от военкомата, который придет на место работы. В вызове так и будет указываться, что лицо должно явиться в военкомат для обновления данных и присвоения электронного кода. Что касается военнообязанных, которые являются безработными и нигде не считаются, то их призывают добровольно появляться в ТЦК.

Также, в том числе через это обновление, повестки будут вручать абсолютно всем. И даже тем, у кого есть белый билет и освобождение от службы в военное время. Таким лицам тоже придется явиться в военкомат, чтобы обновить данные и, возможно, пройти медицинскую комиссию.