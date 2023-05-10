Государство будет выплачивать почти 3 700 гривен ежемесячного пособия: претендуют отдельные категории населения

В Украине очень многие претендуют на ежемесячную финансовую поддержку от государства. В настоящее время это в первую очередь внутренне перемещенные лица. Но есть и ряд других, которые также могут получать помощь в несколько тысяч гривен, даже не имея статуса ВПЛ. Это многодетные семьи, а также люди с низким уровнем дохода. Максимальный размер пособия – 3682 гривны. Сумма рассчитывается в зависимости от нескольких факторов.

Есть несколько разных сумм, на которые претендуют украинцев

Помощь в связи с низким уровнем дохода может получить семья, если ее совокупный доход ниже нормы. Как ее определить? Добавьте доходы всех членов семьи и разделите ее на всех (и детей включительно). Если на каждого сумма получится ниже прожиточного минимума (2589 грн.), то ваш доход низкий и тогда вам полагается помощь.

Ее размер может быть следующим:

Для трудоспособных лиц — 1207 гривен. Для нетрудоспособных лиц с инвалидностью — 2093 грн. На каждого ребенка до 6 лет — 2953 грн. На каждого ребенка до 23 лет (при условии обучения) — 3489 грн. Для детей до 18 лет – 3682 грн.

Отмечается, что помощь начисляется на 6 месяцев, после чего перечень документов нужно обновлять и заново рассчитывать доход семьи.

Как оформить помощь?

Для начала нужно убедиться, что вы подпадаете под статус малообеспеченной семьи, и если да, то собрать необходимый перечень документов:

заявление по установленному образцу;

паспорт гражданина Украины;

право на доходы и имущественное положение;

справку о доходах или пояснениях об их происхождении, если такие сведения отсутствуют;

справку о взятии на учет внутриперемещенных лиц (ВПЛ);

справку о непосредственном участии лица в АТО, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях (при наличии);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Со всем этим пакетом документов следует обращаться в ЦНАП или местные органы самоуправления по месту жительства.