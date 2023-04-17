Украинцы теперь будут относиться к газу осторожнее: “Нафтогаз” анонсировал шокирующее нововведение

Украинцам, недоплатившим за газ, в скором времени начнут названивать коллекторы. Крупнейший поставщик газа в стране НАК «Нафтогаз» нанимает коллекторскую компанию, которая будет «выбивать» из украинцев долги. Какие методы коллекторы собираются применять к газовым должникам?

Как известно, «Нафтогаз» никогда не хотел иметь дела с неплатежеспособной частью населения и не скрывал этого. Компания планировала поставлять газ только ответственным потребителям, которые вовремя оплачивают счета за газ. А это всего около 30% населения Украины.

Но с началом войны большинство украинских газсбытов из-за финансовых проблем вышли из рынка. Вследствие этого «Нафтогаз» стал поставщиком более чем для 90% бытовых потребителей, часть из которых имеет довольно низкие доходы и не может вовремя платить за газ. Соответственно, у таких потребителей за последний год уже успели накопиться немалые долги.

В «Нафтогазе» решили действовать решительно и все же «забрать свое», пока долги украинцев не выросли до катастрофических масштабов. Сейчас известно, что поставщик провел тендер, чтобы выбрать лучшую коллекторскую компанию. А на финансирование ее работы в «Нафтогазе» уже предусмотрели бюджет в 882 тыс. грн.

Официальным коллектором «Нафтогаза» станет компания «Кредит Борг Солюшнз». После исправления некоторых неточностей в документах (количество работников), коллектор будет официально признан победителем тендера.

В настоящее время компания ведет деятельность под брендом «Сreditdebt» и на своем сайте предлагает достаточно радикальные методы воздействия на должников. В частности, поиск их друзей и родственников в социальных сетях, а также организацию так называемых «встреч» с должниками. Но к клиентам «Нафтогаза» такие методы, судя по всему, применять не будут.

Сейчас коллекторская компания увеличивает свой штат, предлагая новым работникам за оклад в 8-14 тыс. грн заниматься обзвоном клиентов. Никаких упоминаний о поиске информации, встречах и угрозах должникам в объявлении компании нет. Так что у клиентов «Нафтогаза» пока нет причины беспокоиться, что из них будут «выбивать» долги. Но неприятных звонков с напоминаниями о неоплаченных счетах им, похоже, избежать не удастся.