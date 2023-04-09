Ждут серьезные проблемы: астрологи назвали 3 знака зодиака, которым не повезет на этой неделе

Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля будет неблагоприятным для трех знаков зодиака. Астрологи уже изучили расположение небесных тел и их влияние на людей. Поэтому предлагаем прямо сейчас узнать, кому не повезет на любовном фронте и в других сферах жизни.

Телец

Представители знака Телец могут столкнуться с трудностями в личной жизни. Они будут стоять перед выбором: либо активно работать над отношениями вместе с партнером для преодоления проблем, либо провести время в одиночестве и избежать трудностей.

Также могут быть проблемы на работе. Есть риск, что отношения с коллегами испортятся, однако следует бороться за свою карьеру. Укажите на что вы способны, и ситуация наладится. Верьте в себя и идите к цели, несмотря на трудности на любовном фронте, звезды помогут вам в других делах.

Лев

Что касается людей, рожденных под знаком Льва, то их ожидают конфликты и недоразумения в отношениях, поэтому важно заранее отвергнуть все оскорбления и разрешить старые споры.

Что касается одиноких представителей знака Лев, то им не следует на этой неделе искать новые знакомства. Если же удастся встретить потенциальную вторую половинку, убедитесь, что вы совместимы, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в будущем. И помните, лучше некоторое время побыть одиноким, чем сожалеть об отношениях с человеком, у которого совсем другие взгляды на жизнь, чем у вас.

Водолей

Эта неделя принесет представителям знака Водолей уверенность в себе, поэтому они смогут завершить бесперспективные отношения. Главное – не придавать большого значения этому событию. Если вас утомляет времяпрепровождение с партнером, то лучше не пытаться побороть свои чувства. Не пытайтесь исправить ситуацию, однако после расставания не спешите заводить новые отношения, ведь все не столь однозначно, как кажется на первый взгляд.