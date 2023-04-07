Ідея сніданку на швидку руку: яблучні деруни за 10 хвилин 

Яблука та борошно – це ті інгредієнти, які мають право бути основою всіма улюблених десертів – пироги, запіканки, штруделі. Але це далеко не всі ідеї, пропонуємо приготувати смачні та солодкі яблучні деруни.

Кулінарка на своїй сторінці в Instagram опублікувала простий, але дуже цікавий рецепт яблучних дерунів, які можна приготувати лише за 10 хвилин.

Для приготування цього неповторного сніданку нам знадобиться:

шість яблук не надто великих;

1 столова ложка цукру;

2-3 столові ложки рисового борошна, можна замінити пшеничним або вівсяним;

2 яйця;

дрібка солі;

рослинна олія для смаження;

дрібка меленої кориці або ванілін, якщо подобається.

Процес приготування займе мінімум часу:

Очистіть яблука та натріть на крупну тертку, шкірку можна не знімати, якщо вона досить м’яка. До яблук додайте цукор та яйця та добре перемішайте, слідом додайте сіль та борошно і знову перемішайте. Сковорідку з рослинною олією добре розігрійте та обсмажуйте дерну з обох сторін до золотистого кольору.

Готові деруни краще викласти на паперовий рушничок, щоб позбутися зайвої олії.

Готову страву можна подавати зі сметаною, маслом, варенням, згущеним молоком та навіть морозивом. Обов’язково спробуйте приготувати яблучні деруни, адже на все витратите не більше 10-15 хвилин. Яблучні деруни точно сподобаються дітям, і можливо, стануть улюбленою стравою вашої сім’ї.

Зазначимо, що в такій страві буде мінімум калорій. А ще вона дуже корисна, адже яблука є відмінним джерелом вітаміну C. Також в них міститься велика кількість рослинних волокон, які сприяють здоров’ю шлунково-кишкового тракту та підтримують здорову ваги. Також в них містяться антиоксиданти, ці речовини допомагають знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.

Вартість яблук більш ніж доступна, адже фермери розпродують запаси.