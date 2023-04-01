Два знаки зодіаку опиняться у «грошовій ямі»: квітень принесе їм величезні фінансові проблеми

Другий місяць весни для деяких зодіакальних знаків почнеться на сумній ноті. На них чекають серйозні проблеми із грішми. Складнощі з фінансами прогнозують Дівам та Водоліям. Для них поточна астрологічна ситуація виявиться вкрай несприятливою. Транзит Меркурія, Марса та Юпітера у знак Овена, а також переміщення Плутона в сузір’я Водолія призведе до негативних змін у їхньому житті. Зокрема можливе звільнення з роботи та втрата великої суми грошей.

Діва

Дівам астрологи радять подбати про так звану фінансову «подушку безпеки». Заощадження цього місяця їм неодмінно знадобляться. Про імпульсивні покупки зараз і мови бути не може. Поки є стабільний дохід потрібно відкласти якнайбільше, щоб у випадку «форс мажору» не залишитися ні з чим.

А «форс мажори» неодмінно будуть. Зокрема існує велика ймовірність, що Діви цього місяця стануть жертвами шахраїв. Через свою довірливість уродженці знаку можуть втратити чималу суму грошей. Саме тоді їм і стануть у пригоді старанно відкладені на «чорний день» заощадження.

Щоправда такий сумний фінал Діви ще можуть відвернути. Їм потрібно лише не втрачати пильності, особливо у справах, що стосуються нерухомості та фінансових документів. Все потрібно ретельно перевіряти і не гребувати послугами профільних спеціалістів.

Водолій

На Водоліїв також чекають проблеми з грішми, проте дещо іншого характеру. Найбільшою загрозою для них стане втрата стабільного доходу. У Водоліїв почнуться конфлікти із керівництвом, наслідком яких може стати звільнення.

Астрологи рядять уродженцям знаку не показувати своїх емоцій на роботі та поводити себе більш нейтрально. Це допоможе якщо не запобігти звільненню, то принаймні відкласти його на певний час. А за цей час Водоліям бажано знайти собі ще одне джерело доходу, яке врятує їх від злиднів після втрати роботи.

Також представникам знаку не завадить «затягнути пояси» та трохи заощадити. Зокрема утриматися від дорогих покупок, не брати кредитів, а головне – нікому не позичати грошей. Водолії зараз геть не в тому положенні, щоб дозволяти собі такі необачні витрати.