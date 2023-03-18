В Украине скоро увеличатся платежки за свет: когда и на сколько повысят тариф
В лучшем случае стоимость киловатта электричества вырастет вдвое, но если правительство переведет потребителей на рыночные цены – в месяц будем платить под 1000 грн.
В Украине уже через месяц могут повысить тариф на электроэнергию. Причем платить за свет украинцам придется чуть ли не вдвое больше, то есть около 2,8 грн за киловатт. Также в правительстве рассматривают вариант перехода от фиксированного тарифа на свободное ценообразование. Тогда цена электроэнергии для потребителей станет просто неподъемной.
По оценкам экспертов после обновления тарифа, предварительно запланированного на апрель, стоимость кВт*ч электричества возрастет с 1,44 грн до 2,8 грн. В таком случае средняя платежка за свет увеличится с 240 грн до 470 грн. Но если в Кабмине все же решатся перейти с тарифной системы на рыночное ценообразование, за электричество украинцам придется платить примерно 840 грн в месяц.
О необходимости повышения тарифов на свет в Украине говорят уже давно. Новые тарифы должны были внедрить еще до войны, ведь уже к тому времени себестоимость киловатта электричества примерно в 4 раза превышала цену для потребителей. Но с введением военного положения в стране все тарифы заморозили и решение о повышении цен пришлось отложить до лучших времен.
В общем, актуальный тариф 1,44 грн за киловатт или 1,68 грн для потребителей, использующих более 250 кВт*ч в месяц, был создан искусственно. Разницу между настоящей стоимостью электричества и установленным тарифом обязаны покрывать государственные компании-операторы «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». Такая система называется ВСО (возложение специальных обязательств).
В то же время срок действия постановления Кабмина по установлению ВСО истекает 31 марта 2023 года. Поэтому у правительства есть два варианта: продлить ВСО, установив новый фиксированный тариф, или перевести энергосистему на рыночные рельсы, по сути разрешив свободное ценообразование.
Конечно, цену за киловатт могут оставить и на прежнем уровне. Но тогда энергетическая отрасль окажется в крайне сложном положении. Даже до войны компании, обеспечивавшие фиксированный тариф, едва справлялись со своей задачей, постоянно накапливая долги. А сейчас, после повреждения российскими ракетами ряда объектов энергетической инфраструктуры, срочно нужны деньги на ремонт. И единственный способ их получить – повысить тариф.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter