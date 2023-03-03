Українцям брешуть у супермаркетах: хто повинен платити за речі, що зникли з камери зберігання

В Україні магазини та супермаркети нерідко обманюють покупців, навіть не прикладаючи до цього значних зусиль. Справа в тому, що більшість українців не знає своїх прав. Тож вони стають фактично беззахисними перед хитрощами, якими зазвичай користуються торгові мережі.

Найпростіший приклад – це камери зберігання. Більшість супермаркетів просто-таки змушують клієнтів залишити свої речі в спеціальних комірках перед входом у торговий зал. При цьому покупців попереджають, що магазин не несе відповідальності за їх особисті речі. Нерідно в зоні з камерами зберігання можна навіть побачити табличку з аналогічним надписом.

У Держпродспоживслужбі сверджують: такі заяви адміністрації – повна маячня. Магазин просто хоче зняти з себе відповідальність на випадок зникнення речей клієнта. Згідно з частиною 3 статі 937 Цивільного кодексу України, торговий заклад несе повну відповідальність за всі особисті речі, залишені в камері зберігання. Ба більше, повинен компенсувати власнику їх вартість в разі крадіжки.

Доречі залишати речі в спеціальних комірках супермаркету не обов’язково. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 833 від 15 червня 2006 року. Заборонити заходити в торговий зал із сумкою чи пакетом українцю можуть лише в окремих випадках:

коли в його особистих речах є товари, що продаються у даному магазині;

коли в магазині є обладнане відповідним чином місце для зберігання речей, де можна без остраху залишити свої особисті речі.

Якщо ж ви залишили речі в камері зберігання, а їх вкрали. Потрібно перш за все звернутися до адміністрації магазину. Вони зобов’язані компенсувати вам всі збитки. Якщо ж керівництво торгового закладу відмовляється це зробити, потрібно негайно телефонувати у поліцію. Працівники правоохоронних органів попросять вас скласти список зниклих речей, щоб визначити суму, яку повинен буде компенсувати магазин.