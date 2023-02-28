Некоторые украинцы могут самостоятельно увеличить себе пенсию: как это сделать

Чтобы оформить себе пенсию, украинцы обязаны иметь определенное количество лет страхового стажа. По состоянию на 2023 год выйти на пенсию в 60-т можно со стажем в 30 лет. Но как оказалось некоторым украинцам доступен еще один способ выхода на пенсию, благодаря которому они в результате получат значительно больший доход.

Речь идет о выходе на пенсию по инвалидности. В Украине пенсия для инвалидов II группы составляет 90% от суммы пенсии по возрасту. Причем после оформления такой пенсии гражданин может продолжать работать, получая дополнительный стаж. Такой стаж будет засчитываться с момента установления инвалидности и до достижения пенсионером 60-летнего возраста. После чего украинец может оформить себе пенсию по возрасту.

Для пенсионеров, работавших после установления инвалидности, существуют дополнительные льготы, существенно влияющие на размер их будущей пенсии. Такие льготы предоставляются в случае, когда гражданин с установленной инвалидностью отработал не менее 2 лет до выхода на пенсию по возрасту. Тогда собственно возрастную пенсию ему рассчитывают по несколько видоизмененной формуле, основываясь на размере зарплаты за последние 3 года работы.

Соответственно сумма выплат у таких пенсионеров будет значительно больше, чем у тех, кто не имеет таких льгот. Конкретную цифру здесь назвать сложно, ведь она зависит от целого ряда индивидуальных факторов, в частности, от размера зарплаты пенсионера в последние годы работы. Однако людям, имеющим инвалидность, действительно есть смысл воспользоваться таким «лайфхаком».

Напомним, что из-за пенсионной реформы в Украине с каждым годом на 12 месяцев увеличиваются требования к страховому стажу. По состоянию на сегодняшний день вовремя выйти на пенсию могут украинцы, отработавшие официально по крайней мере 30 лет. А к заключительному этапу реформы в 2028 году стать пенсионером в 60-т смогут лишь граждане с 35 и более годами страхового стажа за плечами.