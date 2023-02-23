С 1 марта часть абонентов Киевстара останется без интернета

Во время войны существенно выросли цены не только на товары, но и услуги. Последние регулярно обновляются, подстраиваясь под новые запросы людей. В частности, мобильные операторы время от времени видоизменяют тарифы их условия и стоимость. К сожалению, последняя имеет только тенденцию к увеличению. Компании объясняют это тем, что большие суммы средств постоянно тратятся на обновление оборудования и инфраструктуры, особенно в регионах. Вблизи которых идут тяжелые бои или была оккупация. Вот и снова, мобильный оператор Киевстар сообщил нелестные новости. С 1 марта многие украинцы больше не смогут пользоваться услугой “Домашний интернет”, а также некоторыми тарифами.

“Домашний интернет” от Киевстар будет работать не везде

С 1 марта компания прекращает предоставлять данную услугу по адресам, где она действовала благодаря технологии ADSL. Мол, дальше нет технической возможности снабжать людей бесперебойной связью. По той же причине не будут работать и такие тарифы, как “Чемпион мира” и “Все вместе”. В марте все владельцы тарифа “Все вместе” получат сообщение с предложением перейти на другой тариф, который не включает услугу ведущего интернета. Если предложенный вариант по каким-либо причинам не будет подходить, пользователи смогут выбрать любой другой тариф из перечня актуальных по состоянию на сегодняшний день.

Водафон тоже меняется

Другие мобильные операторы тоже не тянут с переменами. В частности, Водафон анонсировал также закрытие некоторых тарифов и анонс новых. В компании заявили, что потребности пользователей сильно изменились, особенно на фоне регулярных отключений света и отсутствия мобильной связи. Сейчас клиенты охотнее подключают тарифы, куда включено больше интернета и меньше минут на разговоры. Также популярностью пользуются тарифы, где есть безлимитное пользование социальными сетями или мессенджерами.