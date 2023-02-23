З 1 березня частина абонентів Київстар залишиться без інтернету

Під час війни суттєво зросли ціни не лише на товари, а й на послуги. Останні регулярно оновлюються підлаштовуючись під нові запити людей. Зокрема мобільні оператори час від часу видозмінюють тарифи їх умови та вартість. На жаль, остання має лише тенденцію до збільшення. Компанії пояснюють це тим, що великі суми коштів постійно витрачаються на відновлення обладнання та інфраструктури, особливо в регіонах. Поблизу яких точаться важкі бої або була окупація. Ось і знову, мобільний оператор Київстар повідомив невтішні новини. З 1 березня, багато українців більше не зможуть користуватися послугою “Домашній інтернет”, а також деякими тарифами.

“Домашній інтернет” від Київстар працюватиме не всюди

З 1 березня компанія припиняє надавати дану послугу за адресами де вона діяла завдяки технології ADSL. Мовляв, далі немає технічної можливості забезпечувати людей безперебійним зв’язком. По тій самій причині не будуть працювати й такі тарифи, як “Чемпіон світу” та “Всі разом”. В березні всі власники тарифу “Всі разом” отримають повідомлення з пропозицією перейти на інший тариф, який не включає послугу провідного інтернету. Якщо запропонований варіант з якихось причин не підходитиме, користувачі зможуть вибрати будь-який інший тариф з переліку актуальних станом на сьогодні.

Водафон теж змінюється

Інші мобільні оператори теж не тягнуть зі змінами. Зокрема, Водафон також анонсував закриття деяких тарифів та анонс нових. В компанії заявили, що потреби користувачів дуже змінилися, особливо на фоні регулярних вимкнень світла та відсутності мобільного зв’язку. Зараз клієнти охочіше підключають тарифи куди включено більше інтернету та менше хвилин на розмови. Також популярність мають тарифи, де є безлімітне користування соціальними мережами або месенджерами.