Новини

Коллекционеры устроили настоящую охоту на необычные гривны, которые могут быть в вашем кошельке

13.02.2023
1 хвилина на прочитання

Гривны с красивыми или редкими номерами могут стоить до тысяч долларов, даже если это банкнота, номиналом одна гривна. 

Например, 500 гривен 2015 года с номером ХВ 6666666 продают за 25 тысяч гривен. Такое объявление размещено на специализированно ресурсе Violity. Согласно данным из объявления редкая банкнота:

  • имеет идеальное состояние;
  • никаких дефектов нет;
  • реставрации банкноту не поддавали.

Но на фото заметный характерный сгиб, что может свидетельствовать о том, что банкнота была в обращении. 

При этом цена в 25 тысяч гривен или почти 700 долларов вовсе не окончательная. Коллекционеры давно охотятся на такие уникальные банкноты. А поскольку особенность ресурса Violity — торги в формате аукциона, то стоимость может вырасти даже в разы. 

Десять тысяч гривен или 300 долларов просят за купюру в 1 гривну 2014 года выпуска. У нее коллекционный номер — УУ 1111111. В объявление говорится следующее:

  • купюра не имеет скрытых дефектов;
  • банкнота не поддавалась реставрации. 

Коллекционеры давно ищут разные необычные монеты и банкноты. Особой популярностью пользуются бракованные монеты. Самый востребованный дефект — неполная пропечатка изображения на обратной стороне. Например, когда отлично видны лишь номер банкноты и орнамент.

Не менее популярны и купюры, на которых обработка сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. 

Мы рекомендуем внимательнее присматриваться к содержимому кошелька. Всего пару минут и вы можете отыскать редкую монету или купюру, которую можно продать в сотни, а то и тысячи раз дороже от ее реального номинала. Коллекционеры давно готовы платить огромный деньги за то, чтобы стать обладателем уникальной банкноты. 

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


13.02.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button