Коллекционеры устроили настоящую охоту на необычные гривны, которые могут быть в вашем кошельке

Гривны с красивыми или редкими номерами могут стоить до тысяч долларов, даже если это банкнота, номиналом одна гривна.

Например, 500 гривен 2015 года с номером ХВ 6666666 продают за 25 тысяч гривен. Такое объявление размещено на специализированно ресурсе Violity. Согласно данным из объявления редкая банкнота:

имеет идеальное состояние;

никаких дефектов нет;

реставрации банкноту не поддавали.

Но на фото заметный характерный сгиб, что может свидетельствовать о том, что банкнота была в обращении.

При этом цена в 25 тысяч гривен или почти 700 долларов вовсе не окончательная. Коллекционеры давно охотятся на такие уникальные банкноты. А поскольку особенность ресурса Violity — торги в формате аукциона, то стоимость может вырасти даже в разы.

Десять тысяч гривен или 300 долларов просят за купюру в 1 гривну 2014 года выпуска. У нее коллекционный номер — УУ 1111111. В объявление говорится следующее:

купюра не имеет скрытых дефектов;

банкнота не поддавалась реставрации.

Коллекционеры давно ищут разные необычные монеты и банкноты. Особой популярностью пользуются бракованные монеты. Самый востребованный дефект — неполная пропечатка изображения на обратной стороне. Например, когда отлично видны лишь номер банкноты и орнамент.

Не менее популярны и купюры, на которых обработка сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.

Мы рекомендуем внимательнее присматриваться к содержимому кошелька. Всего пару минут и вы можете отыскать редкую монету или купюру, которую можно продать в сотни, а то и тысячи раз дороже от ее реального номинала. Коллекционеры давно готовы платить огромный деньги за то, чтобы стать обладателем уникальной банкноты.