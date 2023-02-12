Мартовская индексация пенсий откладывается: в Минсоце назвали причины

В начале января министерша социальной политики сообщила об индексации пенсионных выплат в марте 2023 года. И это несмотря на то, что индексация всех выплат заморожена на этот год из-за существенного дефицита госбюджета из-за полномасштабного вторжения армии оккупантов.

На днях Жолнович сообщила, что дата индексации переносится. Около 40% украинских пенсионеров получают пенсию в размере около трех тысяч гривен. С учетом роста цен, спровоцированных войной, большинству пенсионеров не хватает этой суммы на обеспечение минимальных потребностей. Более того, в этом году отменили немало повышений, а теперь еще и сообщили об отсрочке мартовской индексации.

В интервью Укринформу Жолнович спросили, как в Минсоце планируют решать проблему падения доходов, особенно у пенсионеров. Она заявила, что в ее ведомстве работают над тем, чтобы провести индексацию на реальный уровень инфляции в стране. Если это произойдет, то пенсионные выплаты увеличат на 24%, о которых говорили ранее эксперты.

Также глава Минсоца добавила, что считает проведение индексации возможным в апреле, а не в марте, как это часто было в предыдущие годы.

Однако остается тот факт, что в прошлом году был принят закон о переносе индексации именно на март.

Министр социальной политики утверждает, что сейчас проводятся расчеты. Есть соответствующая формула индексации и закон, который это регламентирует.

В этом году уровень инфляции прогнозируется на уровне 28%. Однако Жолнович заявила, что это не означает повышения пенсий на такой процент. Ранее эксперты сообщали, что согласно нынешним показателям, пенсии должны поднять на 24%. Зато в Минсоце ранее говорили о повышении всего на 5%.

Теперь совсем неизвестно, будет ли индексация пенсий. Ведь в начале 2023 года Жолнович утверждала, что ресурсы на индексацию в марте все же есть.