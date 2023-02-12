Vodafone кардинально обновил тарифы: говорят, что клиенты в этом нуждались

Мобильный оператор Vodafone является одним из самых больших в Украине. Компания обслуживает миллионы клиентов и регулярно собирает разнообразные данные для того, чтобы с их слов становиться еще лучше. В компании заявили, что в прошлом году у их абонентов кардинально изменились запросы и требования относительно тарифов. То есть если раньше большинство выбирали тариф, который будет дешевле, или тот, с помощью которого будет удобно общаться с друзьями, то сейчас все наоборот. Людям важно наличие интернета и стабильного покрытия, особенно при регулярных отключениях электроэнергии.

Компания представила новую линейку национальных тарифов

В связи с обновленными потребностями клиентов оператор представил новую линейку национальных тарифов. Они называются Joice, Pro и Max. Теперь за фиксированную плату пользователи получат безлимитный интернет, минуты на звонки и звонки в роуминге.

“Пользователям не нужно искать Wi-Fi, чтобы посмотреть сериал…, задумываться, сколько осталось гигабайт или сколько будет стоить звонок на сеть другого оператора… В новой линейке попытались учесть все текущие потребности абонентов”, – отметили в Vodafone.



Также оператор сделал безлимитный доступ к почти 40 разным приложениям. Среди них наиболее популярные: Телеграмм, Тик Ток, Инстаграм и т.д. В компании понимают, что сейчас людям важно иметь непрерывный доступ к информации и свежим новостям. А эти платформы наиболее популярны для потребления подобного контента.

“Если раньше при выборе оператора люди больше ориентировались на свой круг общения или цену, то сегодня решаются такие вещи, как покрытие и наличие дополнительных предложений – таких, как безлимитный трафик на сервисы, которыми пользуешься ежедневно, и доступный роуминг… В таких условиях наибольшей популярностью в последнее время пользуется наш тариф Joice“, – подытожил директор по маркетингу Андрей Отрощенко.