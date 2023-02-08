Шахраї використовують проблеми зі зв’язком та обкрадають українців: нова схема

Українські шахраї почали використовувати проблеми зі зв’язком у власних злочинних цілях. Хитрощами вони позбавляють своїх жертв доступу до мобільного номера, прикидаючись співробітниками компанії-оператора. Як працює схема обману?

Шахраї телефонують своїм потенційним жертвам та просять зазвати код з СМС, що прийшло на їх номер. Вони розповідають своїм співрозмовникам, начебто за допомогою цього коду перемкнуть їх на іншу вишку для кращого зв’язку. Та насправді називаючи цей код власник номеру просто віддає його у користування зловмиснику.

Справа в тому, що код з СМС використовується для підтвердження реєстрації на сайті оператора. Тож отримавши ці заповітні цифри шахрай створює особистий кабінет під номером своєї жертви та може замовити перевипуск SIM-карти. Таким чином злочинець отримує повний контроль над номером, який зазвичай є банківським і надає доступ до всіх рахунків та карток його справжнього власника.

Як зазначила директорка Української міжбанківської платіжної системи ЕМА Олеся Данильченко, такі випадки шахрайства в Україні останнім часом почастішали. Люди думають, що не можуть подзвонити чи надіслати СМС через поганий зв’язок в той час, як шахрай вже хазяйнує у їх мобільному банкінгу. Адже маючи номер та принаймні мінімальні дані про клієнта, його пароль в особистому кабінеті банку вкрай легко відновити.

Данильченко зазначила, що шахрайська схема з перевипуском SIM-карти є дуже небезпечною. Отримавши у розпорядження банківський номер своєї жертви, шахрай може не лише зняти з її рахунків всю наявну суму, а й взяти чималий кредит. Таким чином постраждалий залишається без грошей та ще й з величезними боргами перед банком.

Єдиний спосіб вберегти себе та свої гроші від ласих до наживи шахраїв – не зазивати нікому жодних кодів з СМС. Також не можна розголошувати дані своєї карти та пароль до мобільного банкінгу. Адже жоден мобільний оператор чи працівник банку не буде випитувати таку інформацію, та ще й по телефону.