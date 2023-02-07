Тариф за доставку газа может существенно возрасти, но только для отдельных домохозяйств: детали

Не так давно украинцы начали по-новому рассчитываются за газ. В частности, каждому домохозяйству приходит две платежки: одна за потребленный газ, а другая за его доставку. Ежегодно стоимость доставки пересчитывается в зависимости от того, сколько домохозяйство потребило голубого топлива в период с сентября по октябрь предыдущего года (в этом случае – с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022). На основе этих данных, каждый январь тарифы перечисляют и людям приходят новые суммы. Отметим, что тарифы на газ не могут повышаться, пока действует военное положение и еще шесть месяцев после его окончания. Президент ввел соответствующий мораторий. Что касается доставки газа, то никаких ограничений нет, поэтому для потребивших больше цены соответственно возрастут.

За доставку платят даже те, кто газом не пользуется

Даже если у вас полностью вся электрическая техника и газом вы вообще не пользуетесь, то все равно будете платить за доставку, если остаетесь подключенными к трубе. Чтобы избежать платежек, нужно отсоединиться и получить об этом соответственно составленный акт. Правда, те, кто газом не пользуется, платят по минимальному тарифу, но все равно это лишние расходы.

Избегут пересчета, либо и вовсе будут избавлены от оплаты услуг люди, чье жилье находит в зоне боевых действий, либо в непосредственной близости. Те, чьи дома частично или полностью разрушены, а таких достаточно не только на востоке, но и на севере, где весной 2022 года была оккупация.

Цена доставки газа зависит от области

И напоследок, отметим, что тариф на доставку газа не фиксирован для всей Украины. Его формирует каждая область в отдельности. Следовательно, самые высокие цены в Винницкой области — почти 3 гривны за кубометр. Меньше всего платят жители столицы — всего 38 копеек.