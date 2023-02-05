От 50 до 250 тысяч гривен: украинцы могут оформить новый вид материальной помощи

Украинцам рассказали, как получить финансовую помощь в размере от 50 до 250 тысяч гривен.

Сейчас все украинцы имеют возможность подать заявку на получение финансовой помощи. Об этом рассказали в Киевской областной военной администрации.

В Украине стартовала первая волна приема заявок по программе “Собственное дело”.

Участники программы могут получить от 50 до 250 тысяч гривен на развитие собственного дела.

Получить такой микрогрант могут лица, которые уже занимаются предпринимательской деятельностью и лица, не имеющие опыта ведения собственного бизнеса.

Обязательное условие для получения средств – создание хотя бы одного-двух рабочих мест. Требования будут отличаться в зависимости от полученной суммы.

Заявку и бизнес-план нужно подавать через портал “Дія”. Там указывается, что на оформление заявки понадобится не более 20 минут.

Также украинцам сообщают, что первый этап подачи – до 12 февраля этого года.

Для подачи заявки понадобится зарегистрироваться в кабинете гражданина на портале с помощью BankID.

Если лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя или юридического лица, то у него уже есть ключ, который нужно использовать.

Достаточно подать анкету и прикрепить бизнес план. Также на сайте можно увидеть, как должен выглядеть бизнес-план. Далее нужно поставить электронную подпись и отправить заявку.

Если вы хотите узнать больше деталей и об условиях финансирования, обратитесь в ближайшее отделение Ощадбанка. Решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости. То есть служба занятости проверяет грант, а Ощадбанк предоставляет средства.

Если лицо сможет выполнить ряд условий, то возвращать предоставленные средства не нужно. Однако лицо будет вынуждено заниматься предпринимательской деятельностью минимум три года и предоставить рабочее место одному-двум лицам.

Полученные деньги можно использовать для аренды помещения, покупки оборудования, сырья или оформления оборудования в лизинг.