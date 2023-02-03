Якими продуктами запастися на випадок блекауту: українцям дали цінні поради

Довготривалі відключення світла змусили українців звикнути до певного дискомфорту та навчитися знаходити альтернативу звичним електропристроям. Чимало людей вже придбали собі світильники на батарейках, зарядні ліхтарики, повербанки тощо. Та освітити житло насправді не так вже й складно. Набагато більші проблеми виникли у власників електроплит, які через перебої з електропостачанням часто не в змозі приготувати собі їжу.

Експерти інтернет-ресурсу Visit Ukraine дали українцям кілька порад, як забезпечити собі нормальний раціон на тлі постійних перебоїв зі світлом. Для цього потрібно перш за все придбати один незамінний пристрій. Цей пристрій – газова горілка.

Газову горілку можна використати щоб:

приготувати чи розігріти їжу;

скип’ятити воду.

Експерти зазначили, що під час приготування їжі на газовій горілці краще користуватися посудом невеликого розміру із тонкими стінками. Тоді увесь процес займе менше часу, відповідно можна буде зекономити газ.

Звісно таким чином не вийде приготувати борщ чи плов. На горілці радять варити макарони, каші, розігрівати готові супи в банках, різноманітні сублімовані страви тощо.

Якими продуктами запастися на випадок блекауту?

В разі виникнення критичної ситуації, коли не буде жодної можливості приготувати гарячу їжу, варто мати невеликий запас необхідних продуктів. Мова йде про поживну та калорійну їжу, яка не потребує спеціальних умов зберігання та довго не псується. Зокрема:

горішки та сухофрукти;

печиво;

шоколад;

сало;

мед;

консерви;

енергетичні батончики.

Доречі в разі відсутності опалення, яке в частини українців вимикається разом зі світлом, збалансована та поживна їжа допоможе зігрітися. Тому потрібно слідкувати за кількістю спожитого і не обмежувати калорійність раціону, навіть якщо немає можливості з’їсти гарячу страву і харчуватися доводиться «всухом’ятку».

Також не зайвим буде придбати більше теплого одягу. Віддавати перевагу варто речам з флісу, адже вони чудово гріють і не обмежують рухів.