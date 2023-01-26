На прилавках украинских магазинов появилось ядовитое печенье: оно вызывает паралич

В украинских супермаркетах обнаружили печенье, потребление которого может привести к непоправимым последствиям для здоровья. Об опасном продукте сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области. В ведомстве предупредили потребителей, что печенье содержит большую дозу акриламида – токсина, поражающего нервную систему, почки и печень.

Ядовитое печенье попало на полки украинских магазинов из Польши. Хотя производителем продукта является румынская торговая марка Ro Star SA. В Украине же получателем товара выступило предприятие «Львовимпорт».

В печенье было обнаружено высокое содержание токсичного вещества акриламида. Это мономер, применяемый для производства некоторых видов полимеров. Попадая в организм человека, акриламид поражает печень, почки и нервную систему.

Отравление акриламидом проявляется не сразу: первые признаки недомогания можно заметить только через неделю-две. У больного наблюдается интенсивное потоотделение и онемение конечностей. А в долгосрочной перспективе отравление акриламидом может вызвать паралич и хронические заболевания печени и почек.

Об опасном десерте, поставившем под угрозу жизни и здоровье украинских потребителей, Госпродслужбе сообщили 12 января. Информация поступила через систему быстрого оповещения о продуктах питания. Печенье нашли на прилавках магазинов по всей Украине, поэтому под угрозой мог оказаться любой из граждан, в том числе дети, чаще всего потребляющие сладости.

Ведомство сразу же предупредило участников рынка об опасном товаре и обязало изъять его из продажи. Согласно указаниям регулятора украинские магазины и супермаркеты должны были сделать это в срок до двух рабочих дней, отчитавшись о проделанной работе в письменном виде.

Но потребителей все равно предостерегают не покупать печенье «Petit Beurre». Ведь всегда существует риск, что в какой-либо из торговых точек страны его еще не успели изъять из продажи. В этом случае жизнь и здоровье украинцев зависит только от их внимательности.