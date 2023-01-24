Сбежать от войны не получится: кому из украинцев могут вручить повестку во второй раз

В Украине в период военного положения призыву подлежат все пригодные к службе мужчины. Во время всеобщей мобилизации повестки вручают даже бывшим заключенным. Более того, граждане, которые однажды уже пытались уклониться от службы и были за это наказаны, могут получить приглашение в военкомат во второй раз.

Об этом стало известно из комментария юриста волонтерской организации «Адвокаты ВСУ» Романа Лихачева. Он отметил, что даже осужденные по статье «Уклонение от призыва по мобилизации» не снимаются с военного учета. Поэтому, когда они отбудут свое наказание, снова будут вызваны в военкомат для прохождения ВЛК. А соответственно имеют высокие шансы попасть в ряды ВСУ.

Кроме граждан, которые уже «отсидели» за попытку уклониться от службы, мобилизовать в Украине могут и других бывших заключенных. По статьям 14 и 37 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» городские и районные военкоматы могут, и даже обязаны, брать на учет украинцев, которые были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Их повторно включают в список военнообязанных после выхода из тюрьмы или выполнения общественных работ, назначенных в виде наказания за совершенное.

Лихачев подчеркнул, что Украина уже фактически 9-й год сражается с россией. А 24 февраля конфликт с северным соседом и вовсе превратился в полномасшабную войну. Неудивительно, что гражданам ежедневно вручают сотни повесток с просьбой явиться в военкомат. Но следует помнить, что повестка – это еще не билет на передовую. Таким образом, центры комплектования прежде всего актуализируют имеющиеся у них данные о гражданах призывного возраста, что является вполне нормальной практикой для воюющей страны.

Кроме того, юрист напомнил украинцам, что защита страны – это их священный долг, которого не стоит избегать. Ведь война может однажды прийти в дом тех, кто так старательно пытался от нее скрыться.