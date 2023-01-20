Мошенница обманывала пенсионеров, притворяясь врачом: у доверчивых стариков она выманила 200 тыс. грн

В Украине задержали мошенницу, которая, притворяясь врачом, обманывала украинцев на огромные суммы. Своими жертвами женщина обычно выбирала пожилых людей. Они более доверчивы, поэтому были для злоумышленницы «легкой добычей». Она сообщала пенсионерам, что кто-то из их родственников попал в аварию и им срочно нужны деньги на лечение.

Женщина сначала звонила по телефону своим потенциальным жертвам и рассказывала печальную историю о травмированном родственнике. А когда они соглашались дать денег на лечение, лично приезжала к пенсионерам за наличными.

Аферисткой оказалась 33-летняя киевлянка. Но поскольку она работала в основном в Чернигове и Черниговской области, задержала ее именно местная полиция. Используя классическую схему «Ваш родственник попал в ДТП» женщина обчистила черниговских пенсионеров почти на 200 тыс. грн.

Поиском мошенницы правоохранительные органы занялись после того, как к ним обратилось сразу несколько пострадавших. У каждого из них женщина выманила достаточно большую сумму денег. Обманутые пенсионеры подробно рассказали, как действовала злоумышленница и описали ее внешность. Благодаря этой информации аферистку и удалось поймать.

После задержания мошенницы, сотрудники полиции провели обыск в ее квартире в Киеве. В ходе обыска они обнаружили наличные в гривнах и других валютах, а также несколько чеков от платежных терминалов. По делу задержанной все еще продолжается досудебное расследование. За совершенное ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Следует отметить, что за последний год в Украине почти в полтора раза участились случаи мошенничества. Причем аферисты теперь работают не только по «классическим» схемам, но и активно придумывают новые способы обмануть украинцев. В частности, немало новых «сценариев» основаны на теме войны. Злоумышленники притворяются представителями благотворительных организаций, собирающих деньги на нужды армии, волонтерами и даже работниками ГУР.