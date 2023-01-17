Трем зодиакальным знакам на этой неделе несказанно повезет: успех будет их просто преследовать

Первая неделя после завершения праздников обычно самая сложная. Ведь приходится снова вливаться в рабочий ритм, ставить новые цели и добиваться результатов. Однако некоторым знакам зодиака даже в этот нелегкий период удастся выделиться на фоне других. Для них неделя с 16 по 22 января станет чрезвычайно успешной и счастливой.

Любимчиками судьбы на этой неделе станут Овны, Козероги и Водолеи. Не смотря на влияние ретроградного Меркурия, они будут переживать пик процветания как в деловой, так и в романтической сфере.

Овен

Овнов на этой неделе ждут невероятные события. На работе наконец-то заметят их вклад в успех компании и начнут ценить как никогда раньше. Некоторым представителям знака даже предложат повышение и немалую прибавку к зарплате. Соответственно, финансовое положение Овнов также существенно улучшится.

Энергию к новым свершениям Овнам даст Меркурий, который 18 января разместится в знаке Козерога. В этот момент он будет транслировать энергию через 10 дом, отвечающий за авторитет, публичность и карьеру. Такое положение Меркурия существенно повлияет и на сферу личных отношений. В семьях Овнов в течение текущей недели будут царить покой и гармония.

Козерог

Ретроградность Меркурия, негативно влиявшая на жизнь Козерогов, 18 января наконец-то завершится. После этого рабочие и личные дела Козерогов сразу же пойдут на лад. Ощутимо улучшится ситуация со здоровьем, а нерешенные вопросы прояснятся сами собой.

Козероги начнут новый успешный жизненный этап, который заставит их принимать непростые, но необходимые решения. Представители знака получат щедрое вознаграждение за приложенные в прошлом году усилия. Признание собственных успехов даст им толчок к новым свершениям и осуществлению самых заветных мечтаний.

Водолей

Для Водолеев ключевой датой на этой неделе станет 20 января. Они встретятся с друзьями, которых давно не видели, а заодно наладят новые полезные связи. Да и вообще у Водолеев на этой неделе будет очень приподнятое настроение. И это обязательно повлияет как на их успехи в карьере, так и на личную жизнь.

Энергии уроженцам знака придаст освобождение от лишних обязанностей и исключение из круга общения токсичных знакомых. Такие изменения позволят Водолеям направить все свои ресурсы на саморазвитие и претворить в жизнь даже те идеи, которые им самим сейчас кажутся нереалистичными.