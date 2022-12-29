Украинские семьи получат по 800 долларов к Новому году: кто имеет право на выплаты

В Украине многодетным семьям под Новый год выплатят дополнительное пособие от ЮНИСЕФ. С этой целью международная организация уже выделила 102 млн. долларов, которые выплатят 123 тысячам украинских семей. Таким образом каждая семья получит в качестве новогоднего подарка около 830 долларов.

Помощь украинцам от ЮНИСЕФ будет предоставлена в рамках Меморандума о сотрудничестве этой международной организации с Минсоцполитики Украины. Согласно этому меморандуму предоставленные ЮНИСЕФ средства в министерстве распределят между семьями, которые больше всего нуждаются в финансовой поддержке. На выплаты могут рассчитывать семьи с четырьмя и более детьми или с ребенком-инвалидом.

Как отметил глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, полученные деньги помогут украинским семьям пережить зиму. А она в этом году действительно будет тяжелой из-за перебоев с электроснабжением и значительного повышения цен. Не говоря уж о том, что в некоторых регионах страны сейчас серьезные проблемы с отоплением. На полученные деньги родители смогут приобрести детям теплую одежду, обогреватели и все необходимое для обеспечения достойных условий проживания.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович выразила благодарность ЮНИСЕФ за предоставленные средств и пообещала, что они будут использованы для поддержки наиболее нуждающихся семей Украины.

Также Жолнович напомнила о сотрудничестве Минсоца с еще одной международной организацией, заботящейся о детях Украины. Речь идет о Детском фонде ООН, который еще с первых дней войны активно помогает украинским семьям. Совместная гуманитарная программа Детского фонда ООН и Министерства соцполитики Украины действует с 31 марта 2022 года. Ее главная миссия – всесторонняя поддержка семей с детьми, являющихся одной из самых уязвимых категорий населения в условиях войны.

Детский фонд ООН по состоянию на 30 ноября 2022 года уже оказал помощь 196,4 тысячам украинских семей. Они получили от международной организации материальную помощь в сумме 191 млн долларов.