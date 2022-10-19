В Україні хочуть ввести спеціальні пенсії в розмірі 5000 грн: хто зможе отримати

В Україні можуть ввести спеціальні пенсії для деяких категорій пенсіонерів. Їх будуть виплачувати громадянам похилого віку, які мають певні заслуги перед державою. Відповідний законопроект №8032 вже було подано до Верховної Ради. Хто може розраховувати на особливі виплати та якою буде їх сума?

Підвищену пенсію автори законопроекту пропонують виплачувати українцям, які вважатимуться борцями за державну незалежність. В документі також міститься пункт про зміну значення поняття «борець за незалежність України». До цієї категорії зарахують всіх українців, які у 1917-1991 роках були репресовані за свою національну чи релігійну приналежність.

Спеціальна пенсія, яку збираються виплачувати таким громадянам, буде відповідати подвоєній сумі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі така мінімалка становить 2508 грн. Тобто пенсія для заслужених пенсіонерів України буде дорівнювати 5016 грн.

Якщо парламентарі підтримають цю ініціативу, більшу пенсію зможуть отримувати сотні стареньких. Мова йде про громадян, які в то й чи інший період свого життя піддавалися гонінням з боку радянського режиму, були заарештовані чи незаконно поміщені у психіатричні лікарні.

Варто зазначити, що виплата особливих пенсій за заслуги перед Україною обійдеться владі в кругленьку суму. Щоб профінансувати одному такому пенсіонеру спеціальні виплати протягом 1 року, доведеться викласти 60,2 тис грн з бюджету. А якщо таких пенсіонерів буде кілька сотень – це видатки на десятки мільйонів гривень. Тож невідомо, чи «потягне» держбюджет таке додаткове навантаження під час війни. Адже від підвищення мінімальних зарплат та пенсій протягом наступного року в уряді вже відмовилися.

При цьому неможливо ігнорувати факт, що з 10,7 мільйонів пенсіонерів більша частина отримує дуже скромні виплати, яких ледь вистачає на найнеобхідніше. І пенсія в розмірі 5 тис. грн може суттєво покращити рівень життя хоча б кільком сотням з них.