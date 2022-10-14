Кем работают и сколько зарабатывают украинские беженцы в Польше, Чехии и Румынии: результаты исследования

Большинство украинцев, которые за время войны выехали в Польшу, Румынию и Чехию, уже успели трудоустроиться на новом месте или собираются найти работу в ближайшее время. Какие вакансии предлагают украинским беженцам и сколько платят?

Согласно данным исследования Миграционной платформы EWL, больше всего наших сограждан перебралось в Польшу. У многих украинцев в этой стране есть родственники, да и ментально поляки нам гораздо ближе, чем жители других европейских государств. Не говоря уж о том, что Польша до войны была самым популярным направлением для выезда на заработки.

По официальной информации в Польше сейчас находится около 1,36 млн. украинцев. Из них более 430 тысяч уже нашли работу. Большинство наших соотечественников заняты в перерабатывающей и пищевой промышленности, в области логистики, автомобилестроения, электроники, а также в сфере предоставления услуг. Платят за такую ​​работу от 19,5 до 39 тыс. грн (500-1000 евро). В целом из числа украинских беженцев в Польше желает работать или уже работает 63%.

Несколько ниже этот процент в Чехии. Только 52% украинских беженцев, которые сейчас находятся в этой стране, имеют работу или хотя бы собираются заняться ее поиском. Среди 400 тыс. беженцев из Украины, принятых в Чехии, 101 тыс. уже работает. В большинстве случаев это работа в области машиностроения и на предприятиях, занимающихся производством автомобилей.

Между тем из числа осевших в Румынии украинцев работают или хотят найти работу менее трети. По состоянию на сегодняшний день официально трудоустроены в этой стране только 2 тыс. беженцев из Украины. Большинство наших соотечественников заняты в автомобильной отрасли и зарабатывают от 14,5 до 18 тыс. грн (400-500 евро).

В общей сложности количество трудоспособных украинцев, выехавших за границу во время войны, по подсчетам Международной организации труда составляет 2,75 млн. человек.