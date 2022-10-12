В Правительстве рассказали, почему могут быть задержки пенсий и когда это произойдет

С начала войны пенсионеры достаточно исправно получают выплаты. Задержки бывают разве что на территориях, где продолжаются тяжелые бои, или в прифронтовых городах и селах. С 1 октября даже насчитали обещанные доплаты, несмотря на крайне сложную экономическую ситуацию в стране. Но несмотря на все оптимистичные прогнозы, пенсии могут задерживать. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, почему и насколько.

Пенсии будут задерживать не на существенный период времени

Если и будут задержки, то всего на несколько дней. То есть такого, что в каком-то месяце пенсия не пришла быть не может. По словам министерши в начале войны ситуация была намного сложнее, но государство справилось, так что теперь и тем более все будет хорошо. Задержки же связаны с тем, что средства на разные отрасли распределяет Государственное Казначейство, куда поступают все деньги, в том числе и предназначенные для пенсионных выплат.



“Если наша платежка приходит одновременно с платежкой ВСУ, то первой обработают платежку ВСУ. То есть платежка Минсоцполитики будет ждать, пока соберут деньги для военных. Но мы — вторые на очереди, поэтому обычно задержки через Казначейство незначительны и преимущественно технические. Конечно, полномасштабная война вносит свои коррективы не только в доходную часть бюджета, но и в необходимость перенаправления средств по приоритетным направлениям, в частности военным“, – отметила Жолнович.

Пенсии в ближайшее время больше не будут повышать

К сожалению, это было последнее повышение на ближайшие несколько месяцев. На весь 2023 год правительство заморозило размер пенсии и минимальной зарплаты. В марте будет индексация, но она точно не сравнит социальные выплаты и курс валют. Инфляция сейчас уже превышает 30%, а индексация будет на уровне где-то 3-4%.