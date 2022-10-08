В конце октября украинцам начнут выплачивать новое пособие: как оформить?

Почти ежемесячно Правительство анонсирует новые виды выплат как для переселенцев, так и для других категорий граждан, попавших в затруднительное положение. Например, сейчас в острой поддержке нуждаются люди, которых ВСУ освободили от оккупации. Это города и села в Харьковской, Луганской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях. Каждый день таких населенных пунктов становится все больше, а люди живущие там оказались за чертой бедности. Министр по реинтеграции населения Ирина Верещук анонсировала первую помощь всем освобожденным.

Первые деньги людям выплатят после 20 октября

Каждый человек, который находится в населенных пунктах, которые были под оккупацией, получит по 2200 гривен от государства и по 1200 гривен от Красного Креста. Речь о каждом члене семьи независимо от того, сколько в семье проживает лиц. Чтобы получить эти деньги людям, нужно обратиться в поселковые советы, органы социальной защиты населения или военные администрации по месту жительства. Также все украинцы, которые не могли выехать из оккупации, теперь могут оформить те выплаты, которые получали внутренне перемещенные лица в течение последних нескольких месяцев. Это помощь от ООН, от различных благотворительных организаций из-за границы. Также это гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов питания.

На освободившиеся территории уже возвращается Укрпочта

Почта в первую очередь возвращается, чтобы выдать людям пенсии, которые они не могли получать все это время. Выплачивают сразу всю сумму за все месяцы, что село или город находились под оккупацией. С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код. В некоторых селах Укрпочта приезжает с помощью специальных автобусов и прямо посреди улицы раздает пенсию. Такая же ситуация будет наблюдаться в каждой местности, которую освободят наши вооруженные силы Украины.