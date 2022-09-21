В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных работников: кто сможет получить отсрочку

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7687, призванный изменить правила бронирования военнообязанных сотрудников в военное время. Документ принят в первом чтении на плановом заседании парламента 20 сентября. Свои голоса за него отдали 305 народных депутатов, то есть большинство членов парламента. Сообщил о нововведениях в процедуре бронирования заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.





Согласно изменениям, внесенным в закон о мобилизации, забронировать теперь можно следующие категории военнообязанных:

работников государственных органов власти и других государственных учреждений, городских органов власти, если это необходимо для бесперебойной работы указанных структур в период;

сотрудников предприятий, организаций и учреждений, которым были доказаны мобилизационные задачи, если это необходимо для их выполнения;

сотрудников предприятий и учреждений, производящих товары или оказывающих услуги оборонного назначения, удовлетворяют другие потребности вооруженных сил;

работников компаний, деятельность которых жизненно принципиальна для экономики страны и обеспечения первоочередных потребностей населения в особенный период.

Классифицировать предприятия и учреждения к имеющим право бронировать своих работников можно исключительно по критериям Кабинета Министров Украины. Кроме того, правительство оставило за собой право определять критерии бронирования и порядок его проведения.

Напомним, что внесение изменений в закон о мобилизации инициировал именно Кабмин. В правительстве давно отмечали необходимость расширить условия, при которых военнообязанные работники будут иметь право на отсрочку. Собственно после одобрения нового законопроекта эти цели будут достигнуты. Все ключевые работники предприятий и госслужащих смогут забронировать, тем самым сохраняя нормальное функционирование экономики страны и управленческого аппарата.

Следует отметить, что принятый правительством законопроект оставил в силе правило, позволяющее мобилизовать даже забронированного работника или служащего. Однако сделать это можно только по его собственному желанию или по крайней мере с личного согласия.