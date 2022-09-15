Октябрь перевернет жизнь четырех знаков зодиака

Октябрь 2022 для некоторых знаков зодиака окажется судьбоносным. В их личной жизни все кардинально изменится, но только в лучшую сторону. Некоторые из них встретят любовь всей жизни, а другие отважатся вступить в брак или завести ребенка.





Астрологи рассказали, что наиболее романтичным октябрь станет для Тельцов, Близнецов, Козерогов и Водолеев. Они окажутся в вихре чувств и почувствуют себя по-настоящему счастливыми.

Телец

В конце октября представителей знака ждет знакомство, которое разделит их жизнь на «до» и «после». Тельцы без памяти влюбятся и с головой погрузятся в чувства. Работа и друзья отойдут на второй план. Уроженцы знака сконцентрируются на отношениях и начнут строить планы семейной жизни.

Близнецы

Свою любовь Близнецы могут встретить где угодно: на деловой встрече, на вечеринке, прогулке в парке или даже в поликлинике. Точно известно только одно – эта встреча станет для них настоящим сюрпризом. Уроженцы знака сперва даже не поймут, что у них возникли чувства. Однако вскоре их жизнь заиграет яркими красками и Близнецы наконец-то осознают, чего им всегда не хватало. Вторая половинка сделает их невероятно счастливыми, подарит чувство потребности и уверенности в завтрашнем дне.

Козерог

Одиноким Козерогам второй месяц лета подарит возможность покончить со своим холостым положением. Для тех, кто уже в паре, тоже есть хорошие новости. Вскоре они поженятся, а может, даже станут родителями. Вероятно Козерогам, начиная семейную жизнь, придется сменить место жительства. Однако переезд принесет им положительные эмоции и станет новым началом.

Водолей

Водолеи тоже получат возможность изменить свой социальный статус. Их вторая половинка уже рядом, однако представители знака ее упорно не замечают. Водолеям нужно только набраться смелости и рискнуть сблизиться с человеком, который уже давно стал частью их жизни. Если уроженцы знака отважатся на такой смелый шаг, уже к концу месяца могут стать счастливым мужем или женой.