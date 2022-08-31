Защитное стекло на iPhone 14 уже поступает в продажу

Умение пользоваться утечкой информации и извлекать пользу из этого гарантирует первенство в любых начинаниях. Пока мир ждет официальный релиз iPhone 14, некоторые компании уже начинают выпускать аксессуары к нему.





Первое, что покупатели будут брать вместе со смартфоном — это конечно защитное стекло и чехол. И вот если с классическими чехлами на Айфон все предсказуемо, то к защитному стеклу вопросов больше. Каким оно будет, не изуродует ли вид телефона? Какое лучше купить?

Пока что информации в сети интернет мало. Но кое-что про защитное стекло на Айфон 14 уже известно.

Обзор аксессуара

Стекла и пленки нужны для защиты дорогого экрана. Они защищают его от царапин и амортизируют удар при падении гаджета. Эта вещь более полезная, чем модная. Piko Full Glue уже подготовил стекла для 14-ых яблок. Обещает, что стекло полностью будет закрывать переднюю панель, а значит будет незаметным. Производитель позаботился, чтобы защита была тонкой и не уродовала визуально смартфон. Ключевые особенности защиты следующие:

Клей нанесен тонким слоем на всю поверхность стекла. Это обеспечивает максимальное прилегание к экрану и прочную фиксацию. Снимать такие стекла тоже легче. Нет риска повредить экран.

Полная защита по всему периметру. Стекло закрывает собой всю переднюю панель смартфона.

Быстрая и простая поклейка. Это можно сделать даже в домашних условиях, а значит не нужно дополнительно доплачивать сервисам.

Покрытие отталкивает воду, стойкое к пятнам жира.

Никаких отпечатков пальцев, экран всегда остается чистым.

Непрозрачные части совпадают с цветом корпуса, есть сквозные отверстия.

Производитель гарантирует высокий уровень прочности 9Н. Это лучший вариант для активного ежедневного использования гаджета.

Сколько стоит стекло на Айфон 14

Цена пока хранится в тайне. О ней будет известно после старта продаж гаджетов. Традиционно айфоны начинают продавать к черной пятнице. Вот тогда можно начинать ориентироваться и на предложения производителей аксессуаров, чтобы сразу купить полный комплект: зарядное устройство, защитный чехол и покрытие на экран.

Предполагается, что изначально предложений в интернете будет очень много: качественных и не очень. Однако со временем все плохое отсеется и останутся только лучшие товары. Но уже сейчас можно начинать ориентироваться на Piko Full Glue по нескольким причинам:

Они первые анонсировали защитное стекло. Дали четкое описание и характеристики. Указали преимущества. Аксессуары, которые они изготавливали ранее всегда на высоте и радуют качеством.

Сейчас еще пошел ажиотаж на гидрогелевые пленки. Они бывают разного качества, но на рынке больше плохих товаров, чем хороших в данном сегменте. На пленке остаются вмятины от царапин, и их очень хорошо видно. Буквально через пару месяцев становится заметно, что пленка износилась. Ее края истончаются и отрываются. Поэтому лучше все же поклеить старое, доброе, проверенное временем стекло. Оно прослужит дольше и почти незаметно на телефоне. А вот пленку хорошо видно, что не очень эстетично.