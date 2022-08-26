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Кількість кросоверів в Україні стала рекордною за 31 рік

26.08.2022
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Renault Duster

Українці серед усіх автомобілів найбільше полюбляють позашляховики та кросовери. За сім  місяців 2022 року їх кількість зросла в арифметичній прогресії. Так SUV у сумі з пікапами становить 77,1% ринку нових авто.

Кількість спортивно-утилітарних автомобілів в Україні побила усі рекорди за 31 рік існування незалежної держави. Частка нових позашляховиків та кросоверів зросла до 77,8%.  І не дивно, адже вони мають стильний дизайн, багато місця в салоні та чудово відчувають себе на українських дорогах.

Попит на SUV-сегмент і різні роки

У 90-ті, коли самостійний ринок лише починав формуватися кросоверів було не більше 7% від загальної кількості нових автомобілів.  Перше серйозне зростання попиту відзначено у 2012 році, тоді частка збільшилась із 7-8 до 25%. Відмітку у 50% було зафіксовано через 5 років. Наступні 25 % сформувались за 4 роки.  У липні 2022 року частка PICK-UP  та SUV була 72,8%, з них пікапів всього 3%.

На жаль війна сповільнила розвиток авторинку, але він все одно продовжує якісно формуватись.

Найбільша частка кросоверів серед електрокарів. Сьогодні  їх часта 86,4%. Тобто українці свідомо пересідають на електричні автомобілі. І тут якось дивно, адже популярними такі машини стали завдяки Ілонові Маскові, але його Tesla далеко не на першому місці у багатьох країнах. Найбільше авто популярне в США та Канаді. У європейців інші вподобання.

До найпопулярніших  кросоверів увійшли:

  • Renault Duster;
  • Toyota RAV-4;
  • Mitsubishi Outlander;
  • Hyundai Tucson та інші.

Серед електрокарів надають перевагу  Jaguar I-Pace, Vollkswagen ID.3 та Nissan Leaf.

Аналітики та автомобільні експерти пророкують велике майбутнє українському автомобільному ринкові після перемоги та впевнені, буде побито ще не один рекорд. 

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26.08.2022
1 хвилина на прочитання
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