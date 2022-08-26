Какие регионы Украины зимой останутся без отопления: прогноз Кабмина

Отопительный сезон 2022-2023 годов для жителей некоторых регионов Украины станет настоящим испытанием. В частности, тепла в домах могут не дождаться во временно оккупированных городах Запорожской области и на Херсонщине.





Об этом в прямом эфире марафона украинских телеканалов рассказала Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она подчеркнула, что во всех городах и селах, находящихся сейчас под контролем врага, отопительный сезон оказался под угрозой срыва. Самая сложная ситуация, по мнению чиновницы, в Энергодаре, Бердянске и Мелитополе.

Проблема в том, что оккупанты пытаются обмануть местных жителей, имитируя подготовку к отопительному сезону. Но на самом деле они еще пальцем о палец не ударили.

Между тем состояние коммуникаций на захваченной россиянами части Запорожской области, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Трубы и котельные нуждаются в профилактическом ремонте, а некоторые элементы газопровода – даже замены. Зная это, оккупанты продолжают вводить в заблуждение местное население, обещая, что все будет хорошо.

Ирина Верещук призвала украинцев, которые до сих пор остаются в оккупированных Бердянске, Энергодаре и Мелитополе, скорее эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Ведь если они продолжат верить сказкам оккупантов – могут остаться зимой с холодными батареями и без доступа к горячей воде.

Министр отметила, что оккупанты и гауляйтеры ни в коем случае не скажут людям правды. Они будут продвигать свою пропаганду среди местного населения, чтобы больше украинцев осталось на территории захваченных городов. Местное население является для россиян живым щитом, который защищает их от наступления ВСУ. Поэтому они готовы пообещать что угодно, лишь бы люди не сбежали на подконтрольные Украине территории.

Напомним, что в отопительном сезоне 2022-2023 годов около 2,6 млн украинцев смогут получить субсидию. Что касается тарифов, то они уже зафиксированы для большинства потребителей на уровне 7,96 грн за куб. м. и не изменятся до 31 мая 2023 года.