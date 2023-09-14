Зміни в перетині кордону: Президент запроваджує нові регуляції для громадян, непридатних до військової служби

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 576/2023 від 12 вересня, яким доручив уряду та відповідним відомствам врегулювати питання виїзду за кордон громадян України, визнаних непридатними або обмежено придатними до військової служби.

Указ встановлює 14-денний термін для відповідних органів влади, щоб розробити та подати проекти нормативно-правових актів для вирішення цього питання відповідно до існуючих протоколів.

Такий розвиток подій може означати посилення контролю за українцями, які не придатні до військової служби, коли вони намагаються виїхати з країни. Це також підвищує ймовірність запровадження заборони на в’їзд для цієї конкретної групи громадян України.

Крім того, при виїзді з України чоловікам, які належать до цієї демографічної групи, може знадобитися додаткова документація від ВЛК або ВЛК, а з 1 жовтня – і певним категоріям жінок.

Варто зазначити, що подібний процес діяв і минулого року. У березні-квітні через велику кількість чоловіків, непридатних до військової служби, які намагалися виїхати з країни, митники почали повертати назад українців, які не мали посвідчення ВЛК. Спочатку чоловікам цієї категорії дозволяли подорожувати лише з довідкою про непридатність до військової служби, але згодом до вимог додали ще й медичний висновок.

Конкретні нові правила чи вимоги стануть зрозумілими за два тижні, коли будуть оприлюднені рішення відповідних відомств.