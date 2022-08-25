Сакральный момент: экстрасенс рассказал, освобождение какого города станет предвестником победы Украины

В конце августа 2022 года Вооруженным силам Украины удастся переломить ход войны. Этот момент станет решающим и значительно ускорит долгожданную победу над врагом. Богатым достопримечательностями станет для Украины и октябрь. В этом месяце, скорее всего, начнутся мирные переговоры с россией.





Такой прогноз относительно предстоящих событий в Украине дал экстрасенс Роман Шептицкий. Он убежден, что завершение войны уже не за горами. Конец боевым действиям положит освобождение города, которое во всем мире уже стало символом страданий украинцев – Мариуполя.

Деокупация Мариуполя станет «сакральным» моментом, после которого все пути в Украину для российских захватчиков будут закрыты навсегда.

Не менее важным для украинцев месяцем экстрасенс считает октябрь. В этот период он предусматривает события, которые станут крайне важными для скорейшего окончания войны. В частности, это может быть начало мирных переговоров с россией.

Шептицкий также подчеркнул, что возвращение Донецкой и Луганской областей будет для Украины непростой задачей. Но благодаря профессионализму ВСУ и безудержной воле украинцев к победе Донбасс все же удастся полностью освободить от врага.

Крымский мост, уничтожение которого с нетерпением ждет вся Украина, также вскоре испытывает непоправимые разрушения. Однако процесс возвращения Крыма в состав Украины может занять не один год.

Противоположное мнение по поводу будущего Крыма высказала прогнозист и таролог Ольга Соломко. Она убеждена, что до конца 2022 года Украина полностью освободится от влияния России и выгонит врага со всех оккупированных территорий. Однако деоккупация будет сопровождаться тяжелыми боями, в которых украинцы могут потерять немало своих защитников.

В общем, победа станет для украинцев новой точкой отсчета и переломным моментом в истории страны. Хотя радость от освобождения родной земли будет омрачена значительными военными потерями.