Правила покупки долларов хотят изменить: какая сумма будет разрешена без декларации

В Украине рассматривают новый законопроект № 9457, который предусматривает обязательное декларирование крупных покупок иностранной валюты, в частности, государственными служащими, народными депутатами и судьями. Однако перечень лиц, подпадающих в эту категорию, еще не окончательный.

Эта инициатива, поддержанная Антикоррупционным комитетом Верховной Рады, предусматривает, что декларированию будут подлежать только операции, превышающие 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2023 году этот порог составляет около 134 000 гривен (примерно $3 500).

Основной целью этого законопроекта является регулирование доходов от обмена валюты. Обменные курсы валют чрезвычайно волатильны, и конвертация валют, например, гривны в доллары и наоборот, может привести к значительным финансовым прибылям, иногда даже в миллионы гривен. Требуя декларирования таких операций, украинское правительство стремится предотвратить сокрытие этих доходов от государственного надзора и использование их для отмывания денег или другой незаконной деятельности.

Необходимость закона обусловлена потенциальной возможностью получения значительных доходов от обмена валюты, которые, если они не декларируются, остаются невидимыми для государственных органов. Этот скрытый доход может легко стать каналом для легализации незаконно полученных активов. Процесс декларирования призван дать возможность честным гражданам обосновать свои доходы от обмена валют и одновременно закрыть лазейки, которые могли бы позволить недобросовестным субъектам отмывать деньги или объяснять неучтенное состояние, полученное в результате валютных операций. По сути, это законодательство направлено на повышение прозрачности и подотчетности в значительных операциях с иностранной валютой.