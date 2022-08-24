Всемирно известный бренд возвращается в Россию: все благодаря туркам

Всемирно известный бренд спортивной одежды Reebok снова будет продавать свою продукцию в России. Инициатором возвращения производителя на русский рынок стала турецкая торговая сеть FLO Retailing. Еще в мае она выкупила около ста магазинов Reebok, расположенных на территории России. А вместе с тем, получила и право на торговлю продукцией бренда.





Новости об этом появились после того, как компания Reebok разослала письма российским участникам своей программы лояльности. Неприятное известие обнародовала Ассоциация ритейлеров Украины.

Турецкая компания FLO Retailing начала работу над возвращением бренда в страну-агрессор еще в мае, вместе с приобретением местных магазинов Reebok и получением права на продажу его товаров. Известно, что новый владелец магазинов собирается их переименовать. Но сути проблемы это не меняет, ведь там все равно будет продаваться одежда на обувь марки Reebok.

Похоже турецкий холдинг собирается немало заработать на изголодавшихся по известным мировым брендам россиянах. По словам финансовых аналитиков, соглашение о покупке российских магазинов Reebok обошлось ему не менее чем в $23,3 млн. Поэтому новый собственник стремится по меньшей мере «отбить» вложенные средства.

Другой вопрос, как возвращение Reebok в Россию повлияет на репутацию бренда. Ведь большинство мировых торговых марок из-за военной агрессии России в Украине разорвали торговые связи с этой страной и закрыли там все свои магазины. Некоторые бренды пошли даже дальше – они перестали продавать свои товары россиянам в других странах.

Пока неизвестно, какой будет реакция мирового сообщества и особенно сторонников Reebok на продажу товаров бренда в террористической России. Но больше всего украинцев беспокоит не начнут ли и другие компании по примеру Reebok искать обходные пути для возвращения на российский рынок.