Нові тарифи на електрику запрацюють через 8 днів

Вже у вересні тарифи на електроенергію в Україні зростуть, але тільки для бізнесу. Таке рішення вже прийнято в Офісі президента. Тепер НКРЕКП має підготувати відповідний проєкт, прорахувати нову ціну та обґрунтувати її.





Станом на сьогодні вартість електроенергії залежить від споживчого рівня, як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Діючі тарифи на електроенергію для бізнесу

У час низького навантаження мінімальна ціна на електроенергію становить 1378,9 грн, максимальна 2000 грн. Таку ціну підприємці сплачують з 00:00 до 7 ранку, а також з 23:00 до 24:00.

Години високого навантаження тривають з сьомої ранку до 11 вечора. у цей час діють ціни у діапазоні від 2646,25 грн до 4000 гривень. Вартість вказана без урахування ПДВ.

Коли країна перебуває у стані війни, а найбільша атомна електростанція знаходиться під окупацією, важливо врегулювати всі фінансові питання стосовно енергетики, щоб забезпечити повноцінною мірою функціонування ринку.

Сьогодні в офісі президента обговорюють можливість встановлення єдиного тарифу. Ця вартість буде перевищувати максимальні розцінки.

Офіс президента доручив Міністерству енергетики розглянути дану пропозицію та разом із НКРЕКУ підготувати новий тариф. Вже 1 вересня його подадуть на розгляд для подальших доопрацювань та ухвалення. Приблизно за тиждень учасники ринку побачать нові ціни. Можливо, разом із цим будуть складені нові пільгові програми для бізнесу.

Про це свідчить постанова від 25.02.22 року “Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії”. Для населення тариф до кінця 2022 року залишиться без змін.

Вже сьогодні учасники енергетичного ринку можуть звернутись у HESK для отримання консультації.