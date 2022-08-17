Массированная атака с неба: астролог рассказал, какие города Украины в опасности

Ракетные удары россиян по территории Украины ко Дню Независимости будут только усиливаться. В частности, массированная атака по украинским городам ожидается в среду 17 августа. В наибольшей опасности окажутся жители Ровенской, Львовской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Также неспокойно будет в регионах, где ведутся активные боевые действия.





Такой прогноз дал известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий. Он посоветовал украинцам быть очень осторожными в ближайшие несколько дней и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

При этом провидец отметил, что украинцы в скором времени получат немало вооружений от западных партнеров. И хотя ситуация в стране будет не из легких, появится ресурс, с помощью которого мы сможем дать мощный отпор врагу.

Конечно, в Украине все еще остаются территории, на которых враг потенциально может продвинуться вперед. В частности, речь идет о Донецкой и Луганской области. Однако это продвижение, по словам астролога, будет минимальным. Благодаря регулярным поставкам оружия и поддержке в тылу наши воины смогут остановить наступление оккупантов в считанные дни или даже часы.

Шептицкий также подчеркнул, что в ВСУ достаточно сил и мотивации, чтобы освободить абсолютно все захваченные решистами украинские земли. На останется под руководством оккупантов даже Крым. Однако для этого нашим военным понадобится время. Победа уже не за горами, но и скорой она не будет. Военное положение в Украине продлится еще по крайней мере до конца текущего года.

Соглашается с экстрасенсом и таролог Ольга Соломко. Она убеждена, что вырваться из-под контроля России украинцам удастся не раньше, чем в конце года. В победе Украины провидица не сомневается, однако считает, что ее могут несколько омрачить значительные потери среди военных и мирного населения.