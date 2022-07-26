Восточный гороскоп на август 2022 года

Символ 2022 года — Голубой Водяной Тигр — приготовил для всех собратьев по китайскому гороскопу щедрые подарки. Кому в этом месяце крупно повезет, а кто останется у разбитого корыта? Об этом рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.





Дракон

(Годы — 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

В этом месяце Драконам необходимо проявить смелость и храбрость. Им потребуется активность для защиты своих интересов. Возможно, это будет связано с материальным или жилищным вопросами. В том числе есть вероятность крупных покупок. Обязательно подумайте, действительно ли это стоит затрат? Также наступило время для отказа от вредных привычек и сосредоточенности на определенном деле.

Змея

(Годы — 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

На этот раз вам открылись все возможности для успеха в материальной сфере. Однако будьте на чеку, есть вероятность столкновения с налоговыми и государственными структурами. Самое время заняться распределением бюджета. Также в жизни появится человек противоположного пола, с которым потребуется решить вопросы разделения прибыли. Существует вероятность официального оформления деятельности, например, ИП или самозанятость.

Лошадь

(Годы — 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

На этот раз вас ждут путешествия. Некоторые из Лошадей даже решатся на переезд. Вероятно, найдется идеальное жилье, которое вы давно искали. Любые начинания в этом месяце окажутся удачными, что бы вы не предприняли — успех и благополучие станут вашими постоянными спутниками. Скорее всего придется заняться оформлением бумаг и документов.

Коза

(Годы — 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

В данный период у вас наступит счастливая пора. Сильная энергия переполнит сознание, а в душе будут царить покой, счастье и умиротворение. Свободные девушки познакомятся с интересным и заботливым молодым человеком, а незамужние красавицы получат предложение руки и сердца. Также есть вероятность небольшого путешествия или обращения к специалистам за консультацией. Например, к медикам, юристам, туроператорам или астрологам.

Обезьяна

(Годы — 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Вам необходимо позаботиться о своем здоровье и безопасности. Существует угроза получения травм, а также построенные планы могут сорваться из-за непредвиденных обстоятельств. Остерегайтесь мошенников и не доверяйте малознакомым лицам. Постарайтесь надеяться только на себя и на всякий случай разработайте дополнительный план действий. Многие из вас подумывают о ремонте, поэтому в таком случае присмотритесь к нанятой строительной бригаде.

Петух

(Годы — 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Людей рожденных в год Петуха ждет некое судьбоносное известие, которое серьезно изменит их жизнь. Первый важный период вашей жизни заканчивается и начинается новый, но уже на совершенно другом уровне. Он связан с деньгами и путешествиями. Многие из вас решат переехать в другую страну или начать свой бизнес.

Битва Обезьяны и Тигра: китайский гороскоп на август 2022 года

Собака

(Годы — 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

В августе Собакам нужно быть предельно внимательными. Есть вероятность, что вас захотят внедрить в какой-то конфликт. Втягиваться в неприятную историю будет глупо, сейчас не лучшее время для этого. Возможно, придется яро отстаивать свои интересы. Также обратите внимание на состояние здоровья. Могут начаться головные боли, недомогания и травмы. В этом месяце есть риск хирургических вмешательств. Сохраняйте энергию и старайтесь концентрироваться исключительно на себе.

Свинья

(Годы — 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Для рожденных в год Свиньи ожидается замечательный август. Скорее всего вы совершите какое-то спонтанное путешествие. Кто-то из вас решит научиться чему-то новому и поменяет жизнь в лучшую сторону. В том числе этот месяц наполнен счастливыми встречами и интересными событиями. Многие получат лицензию, загранпаспорт, визу или другие важные документы.

Крыса

(Годы — 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Внимательность и осторожность — ваши главные друзья на грядущий август. Особенную чуткость следует проявить к своему здоровью, ибо существует риск хирургического вмешательства. В том числе позаботьтесь и о финансовом положении, ибо рискуете потерять часть бюджета. Следите за финансами и по возможности берите деньги вперед, если продаете дорогие товары. В том числе следует проверять и фиксировать ваши договоренности. Если понадобится помощь, то ждите ее от новых знакомых или от молодых людей.

Бык

(Годы — 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

В августе быков ждут потрясающие события. Скорее всего, ваша самая заветная мечта сбудется именно в этот период. Вы обязательно будете в центре внимания и, вероятно, обретете популярность. Однако страх стать участником сплетен и интриг может заставить вас сохранить свое счастье в тайне. Ранее вы проделали очень большой путь, а теперь наступило время наслаждаться плодами своего труда.

Тигр

(Годы — 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Некоторые из вас захотят отправиться в путешествие или в санаторий для профилактики здоровья. В этот период лучше всего заняться спортом. Другая часть Тигров пожелает удариться в интеллектуальную деятельность. Например, написание нового проекта или статьи. В любом случае любые физические и интеллектуальные начинания в сейчас очень приветствуются для вас. Также это идеальное время для поиска недвижимости.

Кролик

(Годы — 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

В августе у Кроликов встанет вопрос романтических и рабочих отношений. В ближайшем будущем вам поступит интересное предложение, в котором потребуется сохранить самообладание и начать контролировать ситуацию. У Кроликов есть отличные шансы стать лидерами и обратить на себя внимание. Также свободные женщины могут встретить интересного и статусного мужчину.