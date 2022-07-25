У Дии появится еще больше возможностей, в том числе новые функции для ВПЛ

“Дия” продолжает совершенствоваться, с начала войны опций и услуг в приложении существенно прибавилось. Это очень упрощает жизнь людям, и в первую очередь внутренне перемещенным лицам, которым теперь не нужно сталкиваться с бюрократическими моментами и стоять в длинных очередях. И вот очередное заявление от Минцифры и Минсоцполитики. “Дия” расширяет свой функционал. Новые услуги появятся для переселенцев. Теперь им доступны две новые возможности.





Люди смогут повторно подать заявку на выплату и изменить регистрацию

Теперь в приложении можно сняться с регистрации по месту фактического проживания и зарегистрироваться повторно по прибытии по новому адресу. То есть если лицо переехало из зоны боевых действий в более безопасный регион, зарегистрировалось там, а затем решило поехать в еще другую область или город, то повторную регистрацию можно провести в “Дии”. Это очень экономит время.



Кроме того, некоторые переселенцы столкнулись с проблемой задержки выплат. Есть люди, которые подавали заявку на помощь в апреле, а деньги им так и не пришли. Теперь с помощью “Дии” можно подать заявку повторно, уже в Центр предоставления административных услуг и сразу же получить выплату.

“Задержка выплат ВПЛ недопустима. Люди, которые находятся в затруднительном положении, остались без домов и поддержки близких, не должны ждать месяцы”, – отметила министр реинтеграции Ирина Верещук.

В “Дии” уже подано несколько сотен тысяч заявок на компенсацию жилья

Если вы потеряли жилье в результате боевых действий, или оно сильно повреждено, в Дии можно подать заявку на компенсацию. Это сделало уже более 200 тысяч украинцев. Возмещение средств будет происходить в несколько этапов. Сначала будет оцениваться стоимость ущерба, это будет делать специальная комиссия, которая будет создана в каждом регионе. А после анализа повреждений будут утверждать сумму выплаты и перечислять деньги.