Названо неочевидні способи використання GPS на смартфоні

GPS у смартфоні має кілька неочевидних функцій (крім навігатора):





1. Батьківський контроль. Функція дозволяє відстежувати розташування телефону дитини та надсилати дані на мобільний пристрій батьків.

2. “Розумний” безшумний режим — автоматичне увімкнення або вимкнення беззвучного режиму залежно від розташування користувача. Як тільки телефон з’явиться у певній області, на ньому буде автоматично увімкнено/вимкнено безшумний режим. Ця функція працює через програми, наприклад, “Llama – Location Profiles”.

3. Дізнатися, де втрачений телефон. Якщо користувач втратив телефон, його можна відстежити за допомогою GPS. Допоможуть у цьому додатку “Wheres My Droid” або “Android Lost”.