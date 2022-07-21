Redmi 9A проти Redmi 10A: що змінилося за 2 роки

Провідний канал DimaViper Live в одному з випусків представив огляд двох апаратів від Xiaomi. Це Redmi 9A, що вийшов 2020 року, і Redmi 10A, що з’явився зовсім недавно.





Комплектація апарату взагалі не змінилася. Разом з 9А ви отримували зарядку в 10 Вт та кабель. І те саме лежить у коробці з новим 10А. За габаритами моделі також є абсолютно ідентичними.

Насамперед, слід зазначити, що у 10А з’явився сканер відбитка. У моделі Xiaomi Redmi 9А його взагалі не було.

Швидше запустилася нова. Можливо, це пов’язано з тим, що об’єм пам’яті у версії Redmi 9А становить 2/32 ГБ, 10А – 4/64 ГБ.

Екрани у пристроїв теж абсолютно ідентичні. Усі характеристики збігаються. Однак 9А працює все ще на Android 10, а ось на 10А стоїть Android 11.

Процесор стоїть в обох випадках той самий. Це MediaTek Helio G25. Сам собою він вже досить слабкий і досить застарілий. Єдине, що змінилося, – це обсяг пам’яті. Замість 2/32 ГБ на 10А стоїть 4/64 ГБ. У всіх тестах поводяться смартфони теж приблизно однаково. Усі результати ви можете побачити нижче.

Змін у плані камер теж немає майже жодних. На обох пристроях встановлена ​​основна камера 13 МП і фронтальна 5 МП.

Висновок

Redmi 9A і 10А дуже схожі, майже ідентичні. При цьому різниця у часі між ними становить аж два роки. Виходить, що смартфони бюджетного сегменту у Xiaomi на зразок цих майже нічим не відрізняються один від одного, хоч і виходять рідко.