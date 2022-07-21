Названы шесть тревожных симптомов, сигнализирующих о серьезных проблемах с печенью

Печень – это своеобразный фильтр организма. Она отвечает за детоксикацию крови и метаболизм. Очень редко она дает о себе знать, если поражена не слишком сильно, но как только появляется один из следующих симптомов к врачу, нужно идти немедленно.





6 признаков того, что печень нуждается в лечении

Желтый цвет кожи и глаз

Если кожа отдает желтизной – это очень плохой признак. Печень больна и плохо фильтрует кровь, а именно не выводит билирубин.

Отеки

Если вы стали замечать отеки на ногах, животе или лице – это тоже повод обратиться к медикам. Часто отеками сопровождается такая болезнь, как цирроз печени. Это ситуация, когда печень прекращает производить альбумин белок.

Зуд кожи

Проблемы с печенью провоцируют образование под кожей желчных солей. Это вызывает воспалительные процессы и зуд в разных участках тела.

Мелкие высыпания

Если вы заметили сыпь темно-фиолетового цвета, это означает, что кровоточат кровеносные сосуды. А это прямой признак проблем с печенью.

Синяки

Если вы не ударялись, а на теле время от времени появляются кровоподтеки, проверьте печень. Причиной могут быть и слабые сосуды, но тогда гематомы будут, по крайней мере, после легкого удара, а не совсем без причин.

Жировые отложения

Больная печень провоцирует появление небольших бугорков из жира на теле или на губах. Все из-за неконтролируемого количества холестерина в крови.

Врачи рекомендуют проверять печень хотя бы раз в год

Заботиться о своем здоровье и проходить профилактические осмотры нужно хотя бы раз в год. Чтобы избежать проблем с печенью, не пренебрегайте гепатопротекторами, а особенно, если проходите курс лечения и принимаете много лекарств или антибиотики. Не злоупотребляйте алкоголем и жирной, копченой и острой пищей.