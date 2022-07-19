30 или 40 гривень: эксперт рассказал, что будет с долларом до сентября

Возвращение к политике “плавающего курса”, которое уже давно обещает Нацбанк, может спасти гривну от дефолта и вернуть ее на “стабильные рельсы”. Однако регулятор все тянет с окончательным решением, продолжая поддерживать официальный курс на уровне 29,25 грн/$. В то время как рыночный доллар уже давно пересек границу в 37 грн/$. Так когда НБУ все же решится на решительный шаг и как это повлияет на курс?





Как отметил экономический эксперт Олег Гетман, в государстве уже произошли все изменения, которые должны были предшествовать возвращению к “плавающему курсу”. В частности, правительство вернуло налоги на импорт и открыло валютные платежи за него. Кроме того, в прошлом месяце Украина получила финансовую помощь от международных партнеров в размере $4,5 млрд., а со дня на день поступят еще $5 млрд., что пополнят золотовалютные резервы государства.

Казалось бы, руки у Нацбанка развязаны и можно понемногу отпускать курс. Но в регуляторе почему-то все еще сомневаются. Хотя актуальная ситуация с огромным разрывом между официальным и реальным курсом крайне неудобна в первую очередь для экспортеров, которые теряют едва ли не треть своего заработка.

В то же время эксперты валютного рынка убеждены, если открепить курс сейчас, к сентябрю вполне реально спустить доллар до 30 грн/$. Как пояснил Олег Гетман, сейчас НБУ тратит $2-3 млрд на поддержку фиксированного курса. Однако на те же деньги Нацбанк мог бы лишь за несколько недель довести официальный курс до 31-32 грн/$. Такой доллар позволит экспортерам нормально работать и обеспечивать приток валюты в страну, что в свою очередь снизит ее рыночную стоимость.

Если же Национальный банк будет и дальше откладывать возврат к “плавающему курсу”, гривна продолжит падать и уже к сентябрю доллар в Украине подорожает до 40 грн/$. Тогда экспортеры массово уйдут в тень, пытаясь избежать ущерба от разницы между курсами. Для обычных граждан данная ситуация будет означать значительное повышение уровня цен на большинство продуктов и бытовых товаров.