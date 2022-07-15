Долар по 37 грн – ще не межа: експерт розповів, що буде з курсом до кінця липня

Курс долара в Україні незабаром сягне позначки у 40 грн/$. Такий прогноз дав провідний аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин. За його словами, імпортери вже закладають цю ставку у вартість своїх товарів. Тож і ціни в Україні також незабаром підуть угору.





Експерт пояснив, що зараз відбувається масштабна переорієнтація бізнесу на новий курс. Торговці підлаштовуються до реалій, з якими їм вже найближчим часом доведеться стикнутися. Адже якщо не зробити цього зараз, то з підвищенням курсу імпортери будуть працювати собі у збиток.

Вже сьогодні курс долара в Україні перевищує 37 грн/$, та з кожним днем він все ближче до психологічної межі у 40 грн/$. Цей процес вже не спинити, хоча наразі Андрій Шевчишин і не може сказати напевне, коли саме на табло обмінників замайоріє шокуюча цифра. Все залежить від ситуації на ринку та обсягів імпорту.

Фінансовий аналітик також зазначив, що наразі не всі імпортери орієнтуються на долар по 40 грн. Декотрі все ще закладають у свої товари ставку на 38 грн/$ чи навіть 35 грн/$. Та таких небагато, адже більшість торговців добре розуміють, що девальвація гривні вже почалася і тепер лише набиратиме обертів. Причому не останню роль у цьому процесі зіграє саме розширення імпорту.

Нагадаємо, що українські аналітики і раніше прогнозували зростання курсу в липні до 40 грн/$. Щоправда такому розвитку подій, за їхніми словами мали посприяти певні умови. Саме так і сталося. Як тільки в уряді дозволили вільний імпорт і повернули всі податки на нього, долар миттєво підскочив до 38 грн. І хоч після цього він дещо знизився, до 37 грн, та більшість гравців ринку зрозуміли – це ще не межа.