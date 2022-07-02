Провал за провалом: для двух знаков зодиака июль начнется с неудач

Для двух знаков зодиакального круга июль начнется очень неудачно. Можно сказать, что во второй месяц лета они войдут “не с той ноги”. По словам астрологов, Львов и Водолеев уже с первых дней июля будут везде подстерегать опасности. Они ни шагу не смогут сделать спокойно, так что придется постоянно быть начеку.





Лев

Рожденные под этим созвездием рискуют стать жертвами обстоятельств, на которые никак не смогут повлиять. Огненные Львы, привыкшие всегда побеждать, на этот раз почувствуют себя беспомощными котятами. Некоторые представители знака от безысходности могут даже впасть в депрессию, что повлечет за собой ряд конфликтов в семье и на работе.

Астрологи также предупреждают Львов в первую неделю июля быть как можно более осторожными с деньгами. Они могут встретить мошенника и потерять большую сумму денег. В отношениях с любимым человеком представителям знака советуют быть сдержанными. Не стоит вымещать на них злобу за собственные неудачи. Это может привести к ссоре, которая навсегда испортит отношения в паре.

Водолей

Водолеям, как и Львам, стоит следить за своими сбережениями. Уж больно велика вероятность стать жертвами обмана и все потерять. Неприятности ждут представителей знака и на работе. В первые дни июля они могут поругаться с начальником и поставить свою карьеру под угрозу. Еще и коллеги начнут подливать масла в огонь своими сплетнями и наговорами.

Что же касается личной жизни, здесь астрологи советуют Водолеям попробовать время от времени жертвовать своими потребностями. А вместо этого уделять больше времени и внимания второй половинке. Уроженцы знака от природы эгоисты и порой даже не понимают, как сильно могут оскорбить любимого человека своим привычным поведением.