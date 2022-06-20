Украинцы могут оформить единовременную помощь через Telegram или Viber: речь о более 6000 грн

Украинцы, потерявшие жилье, или те, что вынужденны бежать от боевых действий. Либо те, что остаются жить под обстрелами в самых горячих регионах, претендуют на всевозможные финансовые выплаты. Кроме базовой государственной помощи разным категориям населения предлагают еще и дополнительные выплаты. Финансированием в основном занимаются разные международные организации. В частности, снова появился новый вид помощи. Единовременную выплату в размере 6660 грн выплачивает организация ADRA Ukraine.





Выплату могут оформить отдельные категории населения

Помощь касается переселенцев из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. И даже среди этих лиц помощь могут получить только наиболее незащищенные слои населения, а именно:

Беременные женщины и мамы, у которых младенцы на грудном вскармливании. Лица с инвалидностью и те у кого есть хронические заболевания. Лица с ранениями вследствие боевых действий. Многодетные семьи, где есть трое и более несовершеннолетних детей. А также семьи, где усыновлены дети. Дети до 18 лет. Дети-сироты. Лица с особыми потребностями, старше 50 лет.

Подать заявку можно находясь дома. Для этого необходимо установить приложение Вайбер или Телеграмм.

Подавать заявку нужно по определенному алгоритму действий

Сначала нужно позвонить по одному из номеров телефона: 0506155750, 0931706739 или 0673331752. Звонить по телефону можно в любой день (кроме субботы), с 08:00 до 18:00. Далее по номеру, на который вы звонили, в вайбере или телеграмме нужно найти чат-бот. И в этом чат-боте отправить документы, подтверждающие то, что вы относитесь к одной из категорий, претендующей на выплату. Заявки могут подавать только лица, ранее не получавшие деньги от данной организации.