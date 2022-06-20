Українці можуть оформити одноразову допомогу через Telegram або Viber: мова про понад 6000 грн

Українці, які втратили житло, чи змушені тікати від бойових дій, або залишаються жити під обстрілами в найгарячіших регіонах, претендують на різноманітні фінансові виплати. Крім базової державної допомоги, різним категоріям населення пропонують ще й додаткові виплати. Фінансуванням переважно займаються різноманітні міжнародні організації. Зокрема, наразі знову з’явився новий вид допомоги. Одноразову виплату у розмірі 6660 грн виплачує організація ADRA Ukraine.





Виплату можуть оформити окремі категорії населення

Допомога стосується переселенців з Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Та навіть з цих осіб допомогу можуть отримати лише найбільш незахищені верстви населення, а саме:

Вагітні жінки та мами, у яких немовлята на грудному вигодовуванні. Особи з інвалідністю і ті в кого є хронічні захворювання. Особи з пораненнями внаслідок бойових дій. Багатодітні родини, де є троє і більше неповнолітніх дітей. А також сім’ї, де є усиновлені діти. Діти до 18 років. Діти-сироти. Особи з особливими потребами, які старше 50 років.

Подати заявку можна перебуваючи вдома. Для цього потрібно встановити додаток Вайбер або Телеграм.

Подавати заявку потрібно за певним алгоритмом дій

Спочатку потрібно зателефонувати за одним із номерів телефону: 0506155750, 0931706739 або 0673331752. Телефонувати можна у будь-який день (крім суботи), з 08:00 до 18:00. Далі за номером, на який ви телефонували, у вайбері або телеграмі потрібно знайти чат-бот. І у цьому чат-боті надіслати документи, які підтверджують те, що ви належите до однієї з категорій, яка претендує на виплату. Заявки можуть подавати лише ті особи, які раніше не отримували гроші від даної організації.